Сирия новости 22 июля 16.30: 60 автобусов для депортации боевиков прибыло в Эль-Кунейтру, при взрыве в Алеппо пострадал гражданский

Сирия, 22 июля. 60 автобусов для депортации боевиков прибыло в Эль-Кунейтру, при взрыве в Алеппо пострадал гражданский, в Даръа продолжаются столкновения между группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид» и САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили нападение «Тахрир аш-Шам» в Латакии, продолжают вести обстрел мест скопления террористов ИГ1 в Даръа.

«Исламское государство»1: теряет позиции в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: пыталась атаковать позиции САА в Латакии.

Провинция Латакия

Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что позиции сирийской армии недалеко от российской авиабазы «Хмеймим» пытались атаковать несколько беспилотных летательных аппаратов. ТАСС пишет, ссылаясь на представителя базы, что 21 и 22 июля системы противовоздушной обороны «Хмеймима» уничтожили два БПЛА, приближавшихся к военному объекту. Отмечается, что обе цели были ликвидированы на значительном расстоянии от авиабазы.

Ранее сообщалось, что боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по позициям правительственных сил САР и жилым районам на окраине населенного пункта Икко на северо-востоке провинции Латакия. В результате столкновения мирные жители и бойцы армии САР не пострадали. В рядах боевиков, напротив, отмечались потери.

Провинция Алеппо

Российские наблюдатели зафиксировали три случая нарушения режима прекращения огня со стороны радикальных группировок в провинции Алеппо. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ smmsyria), что в населенном пункте Аль-Атареб прогремел взрыв. По сведениям автора публикации, мирный житель поселения получил тяжелые ранения.

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии раздают хлеб мирным жителям административного центра провинции Алеппо, пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@ RealNewsAleppo).

Провинция Даръа

В районе бассейна реки Ярмук продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и присягнувшей на верность «Исламскому государству» группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», передает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@ AbdulehAl). Ранее сообщалось, что бойцы правительственных войск САР под прикрытием ВКС РФ выбили радикальных исламистов с холма Тель Джума, расположенного северо-западнее Шейх Саада. Также боевики ИГИЛ1 пытались атаковать расположения армии САР недалеко от города Хейт, однако ВВС Сирии отбили нападение, уничтожив джихад-мобиль террористов.

Провинция Эль-Кунейтра

Информационное агентство Damascus Now передает в Facebook (@dimashq.now), что в населенный пункт Кахтания въехала колонна из 60 автобусов для депортации боевиков незаконных вооруженных формирований в провинцию Идлиб. По сведениям военного Twitter-канала (@SyriaWar2), в течение сегодняшнего дня Эль-Кунейтру покинут последние группы исламистов.

Напомним, ранее регион покинули 55 автобусов с джихадистами, не согласившимися вернуться к мирной жизни. Под контроль правительственных войск САР перешли поселения Айн Аль-Баша, Мадждулия, Расм Аль-Халаби, Зубейда и Рувайхина.

Ирак

На дороге к северо-западу от административного центра провинции Киркук разорвалась мина, передает Iraqi News. По данным информационного агентства, при взрыве два мирных жителя региона получили тяжелые ранения и были доставлены в больницу.

Еще один взрыв прогремел в Мосуле, пишет Iraqi News. Семья из пяти человек, вернувшаяся в город после пребывания в лагере для беженцев, пыталась попасть в свой дом в районе Аль-Занджили. Внутри здания было заложено самодельное взрывное устройство. Гражданские погибли на месте.

Также Iraqi News сообщает, что силы безопасности обнаружили тела восьми человек, в том числе пятерых детей, во время разбора завалов в Мосуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)