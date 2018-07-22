С ней ушла целая эпоха: в Нижнем Тагиле простились с первой женой Высоцкого

Нижний Тагил, 22 июля. В Свердловской области завершилась церемония прощания с заслуженной артисткой РСФСР и народной артисткой РФ Изой (Изольдой) Высоцкой, первой женой Владимира Высоцкого, которая ушла из жизни на 82-м году жизни. Об этом сообщила директор Нижнетагильского драматического театра им. Мамина-Сибиряка Ольга Анисимова.

Церемонию прощания посетило множество гостей, среди которых бывшие сотрудники театра, в котором работала Высоцкая.

«С ней ушла целая эпоха Нижнетагильского драматического театра. Театру очень повезло, что столько лет у нас работал такой великий мастер сцены», — отметила Анисимова.

Она рассказала о договоренности с главой города об установке памятной доски, чтобы увековечить память народной артистки, передает ТАСС.

Высоцкая окончила Школу-студию МХАТ в 1958 году, после чего работала в киевском театре им. Леси Украинки, а затем в Ростове-на-Дону, Перми и Владимире. В 1970 году поступила на службу в Нижнетагильский драматический театр, где с 2002 по 2012 год преподавала также сценическую речь на актерском отделении.

В книге «С тобой…без тебя», собравшей на своих страницах воспоминания, дневниковые записи и фрагменты писем, народная артистка РФ рассказала, как познакомилась с Высоцким в 1957 году на празднике после сдачи спектакля «Гостиница «Астория». Через 3 года они поженились в Москве. В 1965 году пара рассталась.