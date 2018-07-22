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Назван топ-3 бюджетных автомобилей, по которым скучают россияне
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    Назван топ-3 бюджетных автомобилей, по которым скучают россияне

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    Назван топ-3 бюджетных автомобилей, по которым скучают россияне

    Москва, 22 июля. Российские автомобилисты скучают по трем моделям бюджетных машин, которых больше нет на российском рынке. По словам экспертов, первое место в топ-3 занимает южнокорейский Daewoo Matiz.

    Отмечается, что отечественные автолюбители испытывают ностальгию по трем маркам транспортных средств, выпуск которых был прекращен.

    Первое место в рейтинге занимает Daewoo Matiz, позже автомобиль выпускали на мощностях Ravon в Узбекистане. Последнюю партию данной модели выпустили текущим летом. По словам представителей концерна, Matiz перестали выпускать по причине «моральной устарелости».

    На второй строчке в топ-3 расположился Hyundai ix35. Россияне попрощались с этой моделью в 2015 году. На смену компактному кроссоверу пришел Hyundai Tucson.

    «Бронза» в рейтинге досталась автомобилю отечественного концерна «АвтоВАЗ» — Lada Samara. Данную линейку сменило поколение Lada Granta.

    Ранее эксперты назвали топ-3 легендарных спортивных седанов.

    Автор: Дана Балан
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