Дамаск и Цхинвал установили дипломатические отношения

Дамаск, 22 июля. Сирия и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает сирийское агентство САНА.

Министры иностранных дел Сирии и Южной Осетии Валид Муаллем и Дмитрий Медоев подписали документ в Дамаске в воскресенье. В ходе встречи дипломаты также обсудили развитие двухсторонних отношений в разных сферах.

Медоев выразил благодарность от имени руководства Южной Осетии за позицию Сирии в связи с признанием республики. Он также отметил, что Цхинвал планирует развивать отношения в области экономики, политики и культуры.