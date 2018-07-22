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Дамаск и Цхинвал установили дипломатические отношения
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    Дамаск и Цхинвал установили дипломатические отношения

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    Дамаск и Цхинвал установили дипломатические отношения

    Дамаск, 22 июля. Сирия и Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает сирийское агентство САНА.

    Министры иностранных дел Сирии и Южной Осетии Валид Муаллем и Дмитрий Медоев подписали документ в Дамаске в воскресенье. В ходе встречи дипломаты также обсудили развитие двухсторонних отношений в разных сферах.

    Медоев выразил благодарность от имени руководства Южной Осетии за позицию Сирии в связи с признанием республики. Он также отметил, что Цхинвал планирует развивать отношения в области экономики, политики и культуры.

    Автор: Дарья Смолина
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