«Надоело ежедневно терять семь млрд евро»: Пушков объяснил призывы Италии отменить санкции против РФ

Москва, 22 июля. Новый кабинет министров Италии выступил против антироссийских санкций, и заявило о своих намерениях пересмотреть введенные ограничения. Такие намерения правительства Джузеппе Конте российский сенатор Алексей Пушков объяснил тем, что стране просто надоели огромные финансовые потери от этих экономических мер.

По его словам, ежедневно Италия теряет семь миллионов евро от санкций, либо более 2,5 млрд в год.

«Неудивительно, что новое правительство Италии призывает к пересмотру санкций. Они не служат какой-либо цели, но приводят к огромным финансовым потерям. Настаивать на бессмысленной стратегии вряд ли хорошая стратегия», — написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщалось ранее, о пересмотре системы санкций, «начиная с тех, которые угнетают российское гражданское общество», заявил новый премьер-министр страны Джузеппе Конте. По его словам, Штаты традиционно остаются союзником Рима, однако новый кабинет министров также настроен на открытость по отношению к Москве.