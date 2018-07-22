Меню
Общество
Пореченков рассказал, каким будет новый «Агент национальной безопасности»
Общество
Фестиваль независимого кино «Чистые грезы» стартует в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Пореченков рассказал, каким будет новый «Агент национальной безопасности»

    687

    Пореченков рассказал, каким будет новый «Агент национальной безопасности»

    Москва, 22 июля. Российский актер театра и кино Михаил Пореченков подтвердил, что вновь снимается в сериале «Агент национальной безопасности». Об этом он рассказал ТАСС на фестивале «Горький fest» в Нижнем Новгороде.

    Съемки сериала возобновились спустя 14 лет. Пореченков будет играть агента национальной безопасности Алексей Николаева. По словам актера, его герой остался в прошлом, несмотря на то, что время уже изменилось.

    «[Герой], конечно, немного постарел, погрузнел, но остался непримиримым к врагам и озорным», — рассказал Пореченков.

    Также заслуженный артист РФ сообщил, что ему приятно вновь работать с режиссером Дмитрием Светозаровым, которого он называет своим кинематографическим учителем.

    Пореченков рассказал, каким будет новый «Агент национальной безопасности»

    Детективный сериал «Агент национальной безопасности» рассказывает о жизни сотрудника ФСБ Алексея Николаева, которому поручают самые сложные и рискованные дела. Сериал снимали с 1999 года.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.