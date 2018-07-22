Пореченков рассказал, каким будет новый «Агент национальной безопасности»

Москва, 22 июля. Российский актер театра и кино Михаил Пореченков подтвердил, что вновь снимается в сериале «Агент национальной безопасности». Об этом он рассказал ТАСС на фестивале «Горький fest» в Нижнем Новгороде.

Съемки сериала возобновились спустя 14 лет. Пореченков будет играть агента национальной безопасности Алексей Николаева. По словам актера, его герой остался в прошлом, несмотря на то, что время уже изменилось.

«[Герой], конечно, немного постарел, погрузнел, но остался непримиримым к врагам и озорным», — рассказал Пореченков.

Также заслуженный артист РФ сообщил, что ему приятно вновь работать с режиссером Дмитрием Светозаровым, которого он называет своим кинематографическим учителем.

Детективный сериал «Агент национальной безопасности» рассказывает о жизни сотрудника ФСБ Алексея Николаева, которому поручают самые сложные и рискованные дела. Сериал снимали с 1999 года.