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Сечин сделал прогноз относительно цен на нефть до конца года
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    Сечин сделал прогноз относительно цен на нефть до конца года

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    Сечин сделал прогноз относительно цен на нефть до конца года

    Москва, 20 июля. Глава «Роснефти» Игорь Сечин сделал прогноз относительно стоимости нефти до конца 2018 года. По его словам, цена на нефть на протяжении следующих пяти месяцев составит 80 долларов за баррель.

    Сечин обратил внимание, что в бюджет «Роснефти» была заложена цена на нефть в размере 63 долларов за баррель.

    «Для нашего бюджета мы исходим из цены 63 доллара за баррель​​​. Сегодня мы видим цену порядка 75. Я думаю, что примерно в этих пределах цена и будет находиться, примерно 75, максимум 80 долларов за баррель», —  заявил глава «Роснефти» в программе «Вести».

    Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что, согласно прогнозу, с 2018 по 2024 год стоимость нефти будет постепенно снижаться.

    Автор: Катерина Михайлиди
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