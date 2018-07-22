Турция представит план по мирному урегулированию в Идлибе на встрече в Сочи

Анкара, 22 июля. Турецкая сторона выступит с идеей по мирному урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб и представит на встрече в Сочи 30-31 июля план, который предусматривает расформирование сосредоточенных на северо-западе Сирии незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом передает в воскресенье телеканал Al Mayadeen.

Согласно данным канала, Анкара собирается передать контроль над провинцией Идлиб, которая стала пунктом скопления различных вооруженных группировок.

Помимо этого, в Идлибе будет создана гражданская администрация. С целью выполнения турецкого плана, по данным телеканала, в Стамбуле состоится на днях совещание полевых командиров вооруженной оппозиции.

Глава Турции Тайип Эрдоган желает избежать вооруженного конфликта на северо-западе Сирийской Арабской Республики, передает телеканал.