В Сети опубликован новый трейлер сиквела «Фантастических тварей»

Москва, 22 июля. Кинокомпания Warner Bros. опубликовала в Сети долгожданный трейлер фильма режиссера Дэвида Йейтса «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

В рамках фестиваля комиксов Comic-Con, который собрал фанатов со всего мира в США, поклонники волшебного мира юного волшебника Гарри Поттера смогли узнать новые подробности предстоящей кинокартины — сиквела вышедшего в 2016 году фильма «Фантастические твари и где они обитают».

⚡️ “The #FantasticBeasts: The Crimes of Grindelwald SDCC Trailer is Here!”https://t.co/hBqcCbqKjA