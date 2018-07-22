В Сети опубликован новый трейлер сиквела «Фантастических тварей»

Москва, 22 июля. Кинокомпания Warner Bros. опубликовала в Сети долгожданный трейлер фильма режиссера Дэвида Йейтса «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

В рамках фестиваля комиксов Comic-Con, который собрал фанатов со всего мира в США, поклонники волшебного мира юного волшебника Гарри Поттера смогли узнать новые подробности предстоящей кинокартины — сиквела вышедшего в 2016 году фильма «Фантастические твари и где они обитают».

В этот раз сюжет ролика расскажет о преступлениях мага Геллерта Грин-де-Вальда, который станет центром повествования второго фильма о фантастических существах. В фильме также появится не менее значимый персонаж — изобретатель философского камня Николас Фламель.

Напомним, картина «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» поступит в прокат для показа на больших экранах на территории Российской Федерации 15 ноября 2018 года.