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Украина
Порошенко пообещал поднять украинский флаг во всех городах Донбасса
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    Порошенко пообещал поднять украинский флаг во всех городах Донбасса

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    Порошенко пообещал поднять украинский флаг во всех городах Донбасса

    Киев, 20 июля. Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что украинский флаг будет поднят во всех городах и населенных пунктах Луганской и Донецкой областей.

    «Уверен, украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской области», — заявил Порошенко на своей странице в Facebook​​​.

    При это он назвал защитников Донбасса «российскими наемниками», что вызвало возмущение украинцев. «Российских наемников? Как это понимать?» — спрашивает в комментариях к записи пользователь Василь Юрків.

    Напомним, Киев с 2014 года проводит силовую операцию против ЛНР и ДНР, провозгласивших свою независимость после смены власти на Украине.

    Ранее Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум под эгидой ООН, на котором жители ЛНР и ДНР смогли бы высказать свое мнение, однако ответа пока так и не получил.

    Автор: Катерина Михайлиди
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