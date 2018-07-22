Черное пятно для Трампа: в Израиле объяснили, почему Украина не интересует США

Тель-Авив, 22 июля. В ходе саммита Россия — США глава Белого дома Дональд Трамп дал ясно понять, что Украина его не интересует. Об этом заявил бывший глава израильского бюро по связям «Натив», эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике Яков Кедми.

В эфире израильского телевидения он напомнил о словах Трампа, что «кашу заварил» на Украине бывший президент США Барак Обама, а для него лично непонятно, какую ценность несет для безопасности Соединенных Штатов то, что произошло и по сегодняшний день происходит на Украине.

По мнению Кедми, Украина не имеет никакой ценности для американского президента. Страна для него является «черным пятном», не принесшим ничего положительного. Единственное, что считает важным глава Белого дома, так то, как исправить сложившуюся ситуацию с «авантюрой на Украине».

«Позиция США к Украине — наплевать и забыть. Да, под давлением местных он говорит об Украине и «оккупации Крыма», но это стандартная риторика, за которой не стоит ничего», — заключил экс-глава израильского бюро.

Напомним, встреча президента США с российским коллегой Владимиром Путиным прошла в финской столице 16 июля. В ходе беседы главы двух стран обсудили актуальные вопросы мировой повестки, в том числе затронув вопрос ситуации на Украине.

Ранее руководитель киевского аналитического Центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что прошедшие переговоры двух президентов являются дурным знаком для украинского главы Петра Порошенко.