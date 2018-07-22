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В Киеве объяснили, зачем главе «Нефтегаза Украины» бронированный «кадиллак»
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    В Киеве объяснили, зачем главе «Нефтегаза Украины» бронированный «кадиллак»

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    В Киеве объяснили, зачем главе «Нефтегаза Украины» бронированный «кадиллак»

    Киев, 22 июля. Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский объяснил, зачем главе национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» Андрею Коболеву нужен бронированный «кадиллак».

    В эфире телеканала Newsone Землянский заявил, что Коболев использует свое положение для личного обогащения в ущерб интересам Украины и народа.

    «У Коболева три вида премий — Стокгольм, ежемесячные, и еще по итогам года… Я понимаю, почему ему надо на бронированном «кадиллаке» ездить — бабло возить, это ж страшно», — заявил эксперт.

    По словам Землянского, Коболев позиционирует себя как бизнесмен, рассказывает про дорогих менеджеров, но они привели компанию к большим проблемам.

    «Дорогие менеджеры привели к срыву отопительного сезона в марте этого года, к безумным долгам «Укртрансгаза», к задолженности перед «Укргаздобычей», которая по итогам этого года покажет те же показатели вместо обещанного роста», — добавил он.

    Землянский поинтересовался, где эффективность, которую должны были создать «дорогие менеджеры». По его словам, премию выплачивать подобным сотрудникам не нужно.

    Автор: Дарья Смолина
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