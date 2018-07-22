«Изображая жертву»: киевским властям дали совет, как правильно бороться с «Северным потоком — 2»

Киев, 22 июля. Киев должен прекратить требовать остановки строительства российского газопровода «Северный поток — 2». «Позиционировать себя в этом вопросе как безусловный союзник США — большая ошибка», — уверен он.

Землянский напомнил, что в проекте участвуют и западные компании, которые вкладывают в него свой капитал, собираясь на этом неплохо заработать.

«Никто ничего останавливать не будет. Власть идет ровно в риторике США. Зачем? США решат свои геополитические вопросы, отойдут и скажут: «Ребята, успехов! Теперь как хотите, так и разбирайтесь с Россией», – заявил он в эфире местного телеканала NewsOne.

Он также дал совет, как на самом деле Киев должен бороться с российским проектом. По его мнению, киевским властям следует доказывать нужность своей газотранспортной системы, и изображать жертву, заявляя, что «Северный поток — 2» ущемляет права Украины как члена энергетического сообщества.

Напомним, российская сторона неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» является чисто энергетическим проектом, и никакой политической составляющей в нем нет.