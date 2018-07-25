Сирия: боевики сдают оружие САА перед выходом из Даръа — видео ФАН

Дамаск, 25 июля. Боевики незаконных радикальных формирований продолжают сдавать тяжелое и среднее оружие подразделениям сирийской армии в населенных пунктах Аль-Ядуда и Муйзараб (провинция Даръа). Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам полевого офицера, часть бойцов правительственной армии все еще остается в освобожденных городах Аль-Ядуда и Муйзараб, расположенных в западной части провинции Даръа. Поставки тяжелого и среднего вооружения боевиков продолжаются до сих пор. За последние сутки солдаты армии САР конфисковали у исламистов семь танков и три БМП.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Отметим, что при содействии сотрудников Центра примирения враждующих сторон в Сирии официальному Дамаску удалось заключить сделку с главарями вооруженных группировок. Часть из них может беспрепятственно покинуть регион и доехать до провинции Идлиб, другая часть может остаться на месте, однако им необходимо присягнуть на верность легитимному правительству и сдать все имеющееся оружие. Кроме того, боевики должны поклясться, что больше никогда не будут рисковать безопасностью своих соотечественников.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийским военнослужащим удалось взять под контроль 21 населенный пункт в южных провинциях Даръа и Эль-Кунейтра.

В данный момент сирийская правительственная армия продолжает масштабную военную операцию против боевиков в провинции Даръа. Под контролем САА уже находится множество стратегически важных населенных пунктов. Часть городов переходит под контроль легитимного правительства добровольно. Мирные жители освобожденных от боевиков городов встречают подразделения САА с национальными флагами Сирийской Арабской Республики. Так, жители сирийского города Аль-Санамейн в провинции Даръа вышли на марш в поддержку армии Дамаска.