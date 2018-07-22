Глава разведки США оправдался за свою «неловкую» реакцию на приглашение Путина

Вашингтон, 22 июля. Глава национальной разведки Соединенных Штатов Дэниэл Коутс объяснил свою реакцию на сообщение о планах американского президента Дональда Трампа пригласить осенью нынешнего года в Вашингтон лидера Российской Федерации Владимира Путина. Об этом передает телеканал CNBC.

Он оправдался тем, что американская пресса «неверно истолковала» его поведение и реакцию в прямом эфире на Аспенском форуме.

«Моя неловкая реакция ни в коем случае не должна была показать неуважение или подвергнуть критике действия президента [Трампа]», — пояснил он.

В прошедшую пятницу Коутс удивился, когда ему сообщили о планах главы Белого дома пригласить Владимира Путина в США. Глава национальной разведки несколько раз попросил повторить сказанное, сделав вид, что не расслышал. Затем он заявил, что «это будет нечто особенное».

Пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс 19 июля сообщила, что Трамп предложил Путину посетить столицу США этой осенью. Приглашение главы Белого дома передал его советник по национальной безопасности Джон Болтон.