Мост между Россией и Китаем смыло в Амур | 22 июля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Мурманск прибыл самолет Ил-76 МЧС России для тушения лесных пожаров на территории региона. Крупные очаги ликвидировали на Кольском полуострове. За день самолет совершил пять сбросов воды объемом 210 тонн. Также природные пожары тушат с применением вертолета Ми-8 МЧС России, оборудованного водосливным устройством. Экипаж в составе четырех человек задействован в тушении наиболее крупных очагов на отдаленных и труднодоступных территориях. Работы в настоящее время продолжаются.

Мощный паводок смыл в реку Амур четыре пролета временного моста и строительный кран, предназначенный для сооружения трансграничного перехода между Благовещенском и китайской провинцией Хэйлунцзян. Видео с места ЧП уже появилось в Сети. Установлено, что рабочие произвели штатное затопление котлованов двух опор временного моста, однако вода все равно поднялась выше критических отметок, что и привело к обрушению. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал, благодаря тому, что все строители были заранее эвакуированы с подтопляемых площадок. Сейчас рабочие устраняют последствия паводка, после того, как уровень воды снизится, они начнут восстанавливать разрушенные конструкции и продолжат строительство.

Ракета Falcon 9 с канадским коммуникационным спутником Telstar 19 Vantage удачно стартовала с космодрома, расположенного во Флориде. Об этом сообщает американская компания SpaceX в микроблоге Twitter. Отмечается, что запуск состоялся в 08.50 по московскому времени. Спутник, принадлежащий канадской фирме Telesat, предназначен для передачи сигнала в Северной и Южной Америке, а также обеспечения доступа в интернет для авиапассажиров над северной частью Атлантического океана. Планируется, что срок эксплуатации спутника составит примерно 15 лет.

Москва вошла в пятерку лучших мегаполисов мира

Москва вошла в пятерку лучших мегаполисов мира. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире федерального телеканала. Попадание Москвы в рейтинг обеспечено благодаря высоким темпам развития города, в том числе, транспортного обеспечения, развития социальной и торговой инфраструктуры.

«И главное — столица России демонстрирует самую высокую динамику развития мегаполиса и направленность на человека, улучшение качества среды для горожан», — подчеркнул Собянин.

Также он сообщил, что агломерация Москвы производит уже четверть ВВП страны. Речь идет о малых и средних предприятиях, финансовом бизнесе, научно-технической составляющей, образовательной и здравоохранительной сферах.