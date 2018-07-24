Сирия: ФАН публикует видео въезда автобусов в провинцию Эль-Кунейтра

Дамаск, 24 июля. В распоряжении корреспондента Федерального агентства новостей (ФАН) оказалось видео въезда 23 автобусов через гуманитарный коридор Умм-Батна в провинции Эль-Кунейтра.

Ожидается, что часть боевиков свободной сирийской армии будут направлены на север страны — в провинцию Идлиб. Другая часть сможет остаться в регионе при условии, что бывшие джихадисты сдадут все имеющееся у них среднее и тяжелое оружие, а также присягнут на верность легитимному сирийскому правительству. Кроме того, они должны пообещать, что больше не посягнут на безопасность своих соотечественников. Успех в переговорах с главарями террористических организаций был бы невозможен без содействия сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Кроме того, эвакуации помогают представители благотворительной организации Сирийский Красный полумесяц.

В данный момент в сирийской Эль-Кунейтре продолжается эвакуация боевиков вооруженной оппозиции. После завершения процесса вывоза участников незаконных вооруженных формирований сирийские власти полностью восстановят контроль над границей с Израилем.

Накануне несколько сотен исламистов вместе со своими семьями и личными вещами покинули регион на 55 автобусах, выделенных сирийским правительством.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сирийские военные вернули под контроль 21 населенный пункт в южных провинциях Эль-Кунейтра и Даръа.

Напомним, что Сирийская арабская армия (САА) продолжает проводить масштабную военную операцию в провинции Даръа. Под контролем Дамаска уже находится ряд стратегически важных населенных пунктов. Ряд городов и деревень перешли под контроль САА в добровольном порядке.