Дамаск, 24 июля. Жители сирийской деревни Джаба раздают пищу солдатам правительственной армии, позиции которых сейчас находятся на пересечении Умм-Батны в провинции Эль-Кунейтра, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Инициатива сирийского народа стала благодарностью и поддержкой для сирийских солдат, которые проявили большой героизм в борьбе против террористов.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Напомним, что в населенном пункте Умм-Батна началась масштабная программа по выводу вооруженной сирийской оппозиции из региона. При активной поддержке союзников солдатам Сирийской арабской армии (САА) удалось освободить ряд населенных пунктов в провинции Эль-Кунейтра. Это побудило боевиков сложить оружие и начать переговоры с официальным Дамаском.

По последним данным, более 50 автобусов с террористами и их семьями покинули деревню Умм-Батна через переправу Джаба. Эта операция стала результатом соглашения, заключенного между Дамаском и главарями незаконных вооруженных формирований. Таким образом, сирийская армия получит контроль над рядом населенных пунктов Эль-Кунейтры, которые раньше находились под оккупацией боевиков. Боевикам будет позволено беспрепятственно выехать из региона по направлению к провинции Идлиб.

В настоящий момент сирийские правительственные войска продолжают входить в населенные пункты Эль-Кунейтры, оставленные джихадистами запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1 и другими радикальными течениями. Так, подразделениям САА удалось взять под контроль пункты Айн Аль-Баша, Мадждулия, Расм Аль-Халаби, Зубейда и Рувайхин, находящихся в нескольких километрах к югу от административного центра провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.