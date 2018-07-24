Сирия: жители освобожденного города Даръа приветствуют САА — видео ФАН

Дамаск, 24 июля. Жители сирийского города Аль-Санамейн в провинции Даръа вышли на марш в поддержку Сирийской арабской армии (САА), передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Участники акции прошли по главной улице города с высоко поднятыми национальными флагами Сирийской Арабской Республики. Таким образом, сирийский народ выразил свою поддержку сирийской правительственной армии в ее борьбе против незаконных вооруженных формирований, оккупировавших страну. Мирные жители также призвали боевиков сдать оружие и вступить в ряды САА, чтобы продолжить вести войну против тех, кто угрожает стабильности и безопасности их родины.

Все присутствующие на марше скандировали лозунги и развевали национальные флаги, они также пели песни, восхваляющие подвиги правительственной армии и ее героизм, проявленный в ходе вооруженного конфликта в Сирии.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

Ранее сообщалось, что силы террористической организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид», присягнувшей на верность запрещенному в России «Исламскому государству»1, расширили зону своего влияния в провинции Даръа. Кроме того, боевики попытались атаковать позиции сирийской армии на линии разграничения сторон.

Боевики, заключившие мирное соглашение с легитимным правительством Дамаска, продолжают сдавать все имеющееся у них среднее и тяжелое вооружение. Солдатам САА уже удалось конфисковать семь танков исламистов и три БПМ в населенных пунктах Аль-Ядуда и Музайраб.

Отметим, что сирийская правительственная армия продолжает масштабную военную операцию в провинции Даръа. Под контроль САА уже взяты десятки населенных пунктов, ряд из которых присоединилась к сирийской армии мирным путем. Жители освобожденных городов приветствуют сирийские войска, ставшие символом освобождения от оккупации террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.