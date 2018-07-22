Свыше 190 тысяч местных жителей эвакуировали в Шанхае из-за тайфуна «Ампил»

Пекин, 22 июля. Власти Шанхая приняли решение об эвакуации более 190 тысяч жителей ввиду обрушившегося на восточное побережье Китая тайфуна «Ампил».

По данным метеорологического управления КНР, тайфун сопровождался сильными порывами ветра и ливневыми дождями. Циклон является десятым в этом году, порывы в эпицентре достигали 100 километров в час.

Власти КНР сохраняют в действии введенный накануне повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности в прибрежных районах провинций Чжэцзян и Цзянсу и в городе Шанхай.

В прибрежных районах закрыты туристические объекты и выходы на набережные и пляжи. Отменены все мероприятия, которые были запланированы на открытом воздухе.

Власти страны рекомендуют местным жителям соблюдать меры предосторожности и держаться вдали от опасных прибрежных и горных районов.

Напомним, в начале месяца в Китае объявили наивысший «красный» уровень погодной опасности ввиду тайфуна «Мария», который обрушился на провинцию Фуцзянь.