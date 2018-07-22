Британский самолет-разведчик снова заметили у российской границы

Севастополь, 22 июля. Самолет-разведчик Королевских военно-воздушных сил Великобритании Sentinel R1 был замечен возле черноморского побережья Российской Федерации.Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar в социальной сети Twitter.

По имеющимся данным, британский самолет проводил разведку в небе над Крымом и Краснодарским краем.

Отмечается, что воздушное судно с бортовым номером ZJ691 вылетело с авиационной базы «Акротики» ( Akrotiri), расположенной на Кипре, в 14.11 по московскому времени, а через два с небольшим часа окончило разведывательную миссию.

Стоит отметить, что самолет-разведчик был замечен над морскими границами Крыма и на прошлых выходных. Так, 14 июля он провел полет по аналогичному маршруту.

Оборонное ведомство России призвало Соединенные Штаты отказаться от таких операций, потому что с начала 2018 года зарубежные самолеты и другие летательные аппараты весьма часто фиксируются у российских границ, но Пентагон ответил на призыв Москвы отказом.