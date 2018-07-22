На Курилы прибыл второй чартерный рейс в рамках безвизового обмена

Токио, 22 июля. Второй чартерный рейс и первый в этом сезоне в рамках безвизового обмена между Японией и Курильскими островами отправился с северо-востока острова Хоккайдо и совершил посадку в аэропорту Менделеево на острове Кунашир.

В состав группы вошли 70 человек, большая часть из которых — бывшие жители островов и их родственники. Остальные члены группы являются сопровождающими, среди них представитель МИД Японии. Российская компания «Аврора» выступила перевозчиком для бывших жителей островов.

По данным агентства Kyodo, часть группы высадят на Кунашире для посещения захоронений предков. Остальные направятся с той же целью на Итуруп. После мероприятий участники делегации переночуют на островах и 23 июля отправятся в обратный путь на Накасибецу.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце апреля 2017 года приняли решение о поездках на безвизовой основе. Первый чартерный рейс для бывших жителей Курильских островов был организован в сентябре прошлого года.

Стоит отметить, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Имеющий международно-правовое регулирование суверенитет над островами сомнению не подлежит.