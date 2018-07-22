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Сирия: армия Асада вернула под контроль 21 населенный пункт в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра
Общество
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    Сирия: армия Асада вернула под контроль 21 населенный пункт в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра

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    Сирия: армия Асада вернула под контроль 21 населенный пункт в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра

    Дамаск, 22 июля. Сирийские военнослужащие вернули под контроль 21 населенный пункт в южных провинциях Даръа и Эль-Кунейтра. Об этом передает в воскресенье информационное агентство САНА.

    Согласно информации канала, в результате достигнутых с вооруженными группировками соглашений часть боевиков решила сдаться, другие — переместиться со своими родными в провинцию Идлиб, которая остается под контролем бандитских формирований.

    В минувшую субботу в этот регион на северо-западе Сирии выехали на автобусах 2,8 тыс. человек.

    По имеющимся данным, в настоящее время ведутся приготовления к выводу террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в России) из города Нава к западу от Даръа.

    Операция по их транспортировке в Идлиб может стартовать в ближайшие часы.

    Напомним, в прошедшую пятницу военные правительственной армии Башара Асада заняли в этом районе восемь селений.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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