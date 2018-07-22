В МИД Украины признали право РФ досматривать корабли в Азовском море

Киев, 22 июля. Заместитель министра дипломатического ведомства Украины Елена Зеркаль заявила, что российские военные имеют полное право осматривать украинские корабли в Азовском море без наличия какого-то особого мандата.

Она подчеркнула, что обострение в украинском информационном пространстве относительного данного вопроса создано украинскими СМИ намеренно.

«Военное присутствие россиян в Азове больше нашего — это ясно. Но по всем канонам международного морского права военные корабли имеют право останавливать гражданские суда для осмотра, для этого нет необходимости в каких-то мандатах», — указала заместитель главы МИД Украины.

Зеркаль обратила внимание на то, что на сегодняшний день нет никаких жалоб от судовладельцев или капитанов кораблей, которые подверглись досмотру, пишут украинские СМИ.

Она также добавила, что российские пограничники не нарушают протоколы, отмечая, что это, скорее всего, не то, что хотят «услышать украинские журналисты».

«Я бы хотела вам сказать то, что вы хотите от меня услышать, однако у меня нет оснований для этого», — подчеркнула украинский дипломат.

Напомним, ранее глава Украины Петр Порошенко заявил, что Киев собирается «бороться с досмотром украинских судов российскими пограничниками» в Азовском море.