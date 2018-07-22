Весь мир панически боится Украины: Фарион назвала причину скандала с хорватским футболистом Видой

Киев, 22 июля. Скандал из-за лозунга «Слава Украине», озвученного хорватским футболистом Домагоем Видой на чемпионате мира, произошел потому, что «весь мир боится сильной националистической державы», считает экс-депутат Верховной рады от фракции «Свобода» Ирина Фарион.

В эфире украинского «5 канала» она отметила, что меры в отношении хорватского спортсмена были вынесены «рационально», на них нужно реагировать «без каких-либо истерик и эмоций».

По мнению экс-депутата Рады, украинцам не нужно предпринимать каких-либо действий, весь мир уже «боится страну», граждане которой показали себя в ходе двух майданов.

«Весь мир реально панически боится рождения очень сильного нациоцентрического государства в центре Европы», — сказала Фарион.

Напомним, после победного матча с Россией в 1/4 футбольного турнира в Сети был опубликован ролик, в котором хорватский футболист скандировал националистический лозунг «Слава Украине». ФИФА вынесла Виде предупреждение, но не стала дисквалифицировать игрока.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило слова члена Совета Федерации Франца Клинцевича, назвавшего поступок спортсмена вызовом и заранее подготовленной провокацией.