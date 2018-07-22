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Хвостовой позвонок ящера зауропода обнаружили в Кузбассе
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    Хвостовой позвонок ящера зауропода обнаружили в Кузбассе

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    Хвостовой позвонок ящера зауропода обнаружили в Кузбассе

    Кемерово, 22 июля. Археологи обнаружили хвостовой позвонок гигантского ящера зауропода в Кемеровской области.

    Уникальную находку перевезли из Шестаково-3 в Кемеровский областной краеведческий музей. Отметим, вес хвостового позвонка гигантского ящера зауропода составляет порядка пяти килограммов.

    «Зауропод …передвигался на четырёх лапах и питался растениями. В высоту эти ящеры достигали 15 метров. Масса тела составляла от 15 до 35 тонн», — цитирует «Газета Кемерова» представителя в краеведческом музее. 

    Археологи планируют продолжить раскопки, скорее всего, получиться извлечь другие кости ящера.

    Автор: Алексей Громов
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