Хвостовой позвонок ящера зауропода обнаружили в Кузбассе

Кемерово, 22 июля. Археологи обнаружили хвостовой позвонок гигантского ящера зауропода в Кемеровской области.

Уникальную находку перевезли из Шестаково-3 в Кемеровский областной краеведческий музей. Отметим, вес хвостового позвонка гигантского ящера зауропода составляет порядка пяти килограммов.

«Зауропод …передвигался на четырёх лапах и питался растениями. В высоту эти ящеры достигали 15 метров. Масса тела составляла от 15 до 35 тонн», — цитирует «Газета Кемерова» представителя в краеведческом музее.