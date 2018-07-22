Кто о чем, а вшивый о бане: в Сети назвали слова Порошенко об Усике «перемогой в зраднице»

Киев, 22 июля. Глава Украины Петр Порошенко заявил, что гимн, который раздался в столичном «Олимпийском» перед финальным поединком боксерской суперсерии между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, стал символом «украинской борьбы». Об этом он написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Порошенко отметил, что ни на секунду не сомневался в победе украинского боксера.

«Украинский гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, — это символ нашей борьбы, приближение нашей победы», — написал глава Украины.

Пользователи Сети раскритиковали Порошенко за то, что тот приплетает везде политику, хотя спорт — вне политики.

«Порошенко и здесь приплел политику, причем с каким-то дурацким подтекстом победы Украины над Россией. Человек зациклен конкретно на русофобии. Это спорт. Один подготовился лучше, другой — хуже. Это спорт, а не трагедия. Хорошо выступил Усик — молодец! Пусть Гассиев сделает выводы и готовится к реваншу. А политику здесь приплетать нечего!» — написал пользователь под ником ake-65.

Участники дискуссии отмечают, что Порошенко в любой ситуации старается углядеть «победу» Украины над Россией. Так, например, было накануне в матче 1/4 чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией, после которого хорватский защитник якобы «посвятил» победу команды Златко Далича Украине, хотя потом извинился за свои слова и отметил, что это было неправильно.

«У меня дома мусорные пакеты синие, а завязки на них желтые!» — иронизирует пользователь под ником Mihasy108.

«Опять примазывается к чужим заслугам», — написал недовольный участник обсуждения Юрий Сумин.

«Хоть какая-то перемога в этой зраднице», — посмеялся еще один пользователь Twitter.

«Кто о чем, а вшивый о бане», — ответили поговоркой участники дискуссии.

Напомним, накануне в Москве Усик защитил свои титулы чемпиона мира по версии ассоциаций WBO и WBC и завоевал чемпионские пояса по версии IBF и WBA, которые раньше принадлежали россиянину Гассиеву. Судьи единогласно отдали победу украинскому боксеру, для россиянина это поражение стало первым в карьере.