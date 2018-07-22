Савченко поздравила «крымчанина и Украинца» Усика
Киев, 22 июля. Депутат Верховной рады Надежда Савченко поздравила украинского бойца Александра Усика с победой во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Поздравление было опубликовано в социальной сети Facebook родственницей Савченко.
«Поздравляем Александра Усика, крымчанина, Украинца с большой буквы, который стал абсолютным чемпионом мира (впервые в истории украинского бокса, объединив все чемпионские пояса), победив в Москве!!! Украинский дух непобедим!!!» — говорится в сообщении.
Напомним, украинский боксер победил российского бойца Мурата Гассиева в 12-раундовом поединке в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве. Усик завоевал четыре чемпионских пояса.
Ранее с победой спортсмена поздравил глава правительства Украины Владимир Гройсман, пообещав предложить президенту страны Петру Порошенко присвоить Усику звание Героя государства.