Савченко поздравила «крымчанина и Украинца» Усика

Киев, 22 июля. Депутат Верховной рады Надежда Савченко поздравила украинского бойца Александра Усика с победой во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Поздравление было опубликовано в социальной сети Facebook родственницей Савченко.

«Поздравляем Александра Усика, крымчанина, Украинца с большой буквы, который стал абсолютным чемпионом мира (впервые в истории украинского бокса, объединив все чемпионские пояса), победив в Москве!!! Украинский дух непобедим!!!» — говорится в сообщении.