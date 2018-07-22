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Появилось видео пожара на проспекте Ленина в Кемерове
Украина
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    Появилось видео пожара на проспекте Ленина в Кемерове

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    Появилось видео пожара на проспекте Ленина в Кемерове

    Кемерово, 22 июля. Чрезвычайное происшествие случилось в одном из девятиэтажных домов в Кемерове: загорелась квартира на шестом этаже.

    Пожар произошел в субботу, 21 июля, в квартире на проспекте Ленина, 164. На место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, которые приступили к ликвидации возгорания. Жители Кемерова обратили внимание на «высокотехнологичный рукав», пишет «Газета Кемерова».

    «Через дыру в рукаве можно тушить сразу другой пожар», — шутят пользователи соцсетей.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

    Автор: Алексей Громов
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