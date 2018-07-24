Сирия: вторая партия боевиков покинула провинцию Эль-Кунейтра

Дамаск, 24 июля. В деревне Умм-Батна [провинция Эль-Кунейтра – прим. ред. ФАН] стартовала масштабная программа по выводу вооруженной сирийской оппозиции, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Представители сводных отрядов сирийской свободной армии и ряда других, оппозиционных официальному Дамаску группировок, в течение последних несколько лет контролировали практически всю территорию провинции. Однако во время зачистки юго-запада Сирии правительственные войска инициировали операцию по освобождению региона. При активной поддержке ВКС РФ части сирийской армии освободили ряд населенных пунктов, что побудило боевиков сложить оружие и сесть за стол переговоров.

В соответствии с заключенным между Дамаском и повстанцами соглашением, под контроль Сирийской арабской армии (САА) перейдет вся территория региона, включая его административный центр – город Эль-Кунейтра. Кроме того, боевики согласились сдать правительственным военным все имеющееся у них в распоряжении вооружение.

21 июля несколько сотен радикальных исламистов вместе с семьями и личными вещами на очередной партии из 55 выделенных официальными властями страны автобусах выехали из деревни Умм-Батна и через переправу Джаба направились на север Сирии — в провинцию Идлиб.

Успешный вывод террористов состоялся при прямом участии сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Организацией самой «эвакуации» несогласных с сирийским режимом боевиков занимались сотрудники и волонтеры Сирийского Красного полумесяца, безопасность всей процедуры обеспечивали правительственные силы страны.

Накануне стало известно, что первая партия из 55 автобусов с боевиками и членами их семей выехала из Эль-Кунейтры и направились в провинцию Идлиб по условиям мирного соглашения с правительством САР, заключенного двумя днями ранее. После эвакуации джихадистов правительственные подразделения вошли в населенный пункт Рухейна.

Ранее также сообщалось, что руководство провинции Даръа вместе с патриархатом греко-православной общины Антиохии и всего Востока, филиалами Сирийского Красного полумесяца, начали предоставлять необходимые услуги вынужденным беженцам, находящимся в центре временного пребывания в Джабе. Сейчас в нем проживает около 240 семей из западного пригорода провинции Даръа. На территории центра располагается медперсонал, который готов оказать квалифицированную помощь в любое время.