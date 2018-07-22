Гройсман предложит Порошенко присвоить Усику звание Героя Украины

Киев, 22 июля. Глава правительства Украины Владимир Гройсман поздравил боксера Александра Усика с уверенной победой над российским спортсменом Муратом Гассиевым и с завоеванием титула абсолютного чемпиона мира. Премьер страны предложил присвоить 31-летнему боксеру звание Героя Украины.

«Историческая победа нашего Александра Усика! Предложу президенту [Петру Порошенко] присвоить Александру звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему герою!» — написал он в социальной сети Facebook.

Thanks everyone for the support! ????WBO, WBC, WBA, IFB Champion & the inaugural @MuhammadAli Trophy ???? pic.twitter.com/VOf4O98FeJ — Alexander Usyk (@usykaa) July 21, 2018

Напомним, украинский боксер Александр Усик в историческом 12-раундовом поединке в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве победил россиянина Мурата Гассиева, завоевав все четыре чемпионских пояса. Для 24-летнего россиянина это первое поражение в профессиональном боксе.