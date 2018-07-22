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«Вашингтон дал четкий сигнал Порошенко» – политолог
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    «Вашингтон дал четкий сигнал Порошенко» – политолог

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    «Вашингтон дал четкий сигнал Порошенко» – политолог

    Киев, 22 июля. Украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что глава Госдепа США Майкл Помпео дал важные сигналы для президента Украины Петра Порошенко.

    Помпео в интервью одной из радиостанций рассказал, какую позицию занимает США по ситуации в Донбассе. Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты предоставили Украине неоценимую помощь. Она должна содействовать жителям Украины в проведении успешных выборов в 2019 году. Помпео также заявил, что США поддерживают желания украинского населения и надеются на разрешение конфликта в Донбассе в ближайшее время.

    По мнению Корнейчука, в словах Госсекретаря есть два важных сигнала для Порошенко.

    «Вашингтон дал четкий сигнал Порошенко, что в 2019-м должны состояться президентские выборы. И никаких военных положений и прочих манипуляций, чтобы выборы оттянуть, в США не потерпят», – приводит слова политолога портал «Полит Россия».

    Корнейчук также заявил, что в США дают понять, что согласны на любого кандидата в президенты, который готов выполнять Минские соглашения.

    Автор: Виталий Малясев
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