«Вашингтон дал четкий сигнал Порошенко» – политолог

Киев, 22 июля. Украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что глава Госдепа США Майкл Помпео дал важные сигналы для президента Украины Петра Порошенко.

Помпео в интервью одной из радиостанций рассказал, какую позицию занимает США по ситуации в Донбассе. Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты предоставили Украине неоценимую помощь. Она должна содействовать жителям Украины в проведении успешных выборов в 2019 году. Помпео также заявил, что США поддерживают желания украинского населения и надеются на разрешение конфликта в Донбассе в ближайшее время.

По мнению Корнейчука, в словах Госсекретаря есть два важных сигнала для Порошенко.

«Вашингтон дал четкий сигнал Порошенко, что в 2019-м должны состояться президентские выборы. И никаких военных положений и прочих манипуляций, чтобы выборы оттянуть, в США не потерпят», – приводит слова политолога портал «Полит Россия».

Корнейчук также заявил, что в США дают понять, что согласны на любого кандидата в президенты, который готов выполнять Минские соглашения.