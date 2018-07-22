Япония разместит системы ПРО США на 2,2 млрд долларов | 22 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Международная коалиция во главе с США нанесла удар по мирным жителям провинции Дейр-эз-Зор Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла удар по мирным жителям в районе населенного пункта Эс-Суса сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство SANA. Отмечается, что группа мирных жителей бежала из поселения в Абу Кемаль, когда силы коалиции атаковали их наугад. По информации издания, погибло множество людей, но точное их количество пока неизвестно. Следует отметить, что американские вооруженные силы и международная коалиция во главе с США находятся в Сирии без санкции ООН и без согласия официального Дамаска.

КНДР не остановила производство ядерных материалов Командующий войсками США в Южной Корее Винсент Брукс заявил, что КНДР не остановила производство ядерных материалов. Генерал не стал говорить о том, какими ядерными возможностями обладает в настоящий момент Северная Корея, назвав это «чувствительной информацией», по его мнению, на пути к денуклеаризации остается еще множество вопросов. Ранее заместитель министра обороны США Джон Руд уже давал скептическую оценку перспективе отказа Корейского полуострова от ядерного оружия.

Япония на 30% увеличит расходы на размещение американских комплексов ПРО Расходы Японии на размещение двух американских комплексов противоракетной обороны наземного базирования вырастут на 30%. Об увеличении расходов сообщило министерство обороны Японии. Сумма растет в связи с закупкой у США нескольких новых радаров. Всего на размещение комплексов Aegis Ashore Япония планирует потратить 2,2 млрд долларов. Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал планы разместить наземные комплексы противоракетной обороны в Японии участвуем в создании сегмента глобальной системы ПРО США в Азии.