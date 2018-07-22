Япония разместит системы ПРО США на 2,2 млрд долларов | 22 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Международная коалиция во главе с США нанесла удар по мирным жителям провинции Дейр-эз-Зор
Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла удар по мирным жителям в районе населенного пункта Эс-Суса сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство SANA. Отмечается, что группа мирных жителей бежала из поселения в Абу Кемаль, когда силы коалиции атаковали их наугад. По информации издания, погибло множество людей, но точное их количество пока неизвестно. Следует отметить, что американские вооруженные силы и международная коалиция во главе с США находятся в Сирии без санкции ООН и без согласия официального Дамаска.
КНДР не остановила производство ядерных материалов
Командующий войсками США в Южной Корее Винсент Брукс заявил, что КНДР не остановила производство ядерных материалов. Генерал не стал говорить о том, какими ядерными возможностями обладает в настоящий момент Северная Корея, назвав это «чувствительной информацией», по его мнению, на пути к денуклеаризации остается еще множество вопросов. Ранее заместитель министра обороны США Джон Руд уже давал скептическую оценку перспективе отказа Корейского полуострова от ядерного оружия.
Япония на 30% увеличит расходы на размещение американских комплексов ПРО
Расходы Японии на размещение двух американских комплексов противоракетной обороны наземного базирования вырастут на 30%. Об увеличении расходов сообщило министерство обороны Японии. Сумма растет в связи с закупкой у США нескольких новых радаров. Всего на размещение комплексов Aegis Ashore Япония планирует потратить 2,2 млрд долларов. Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал планы разместить наземные комплексы противоракетной обороны в Японии участвуем в создании сегмента глобальной системы ПРО США в Азии.
Более 40 тысяч новорожденных получили подарки в Москве
В Москве более 40 тысячам новорожденных подарили наборы с необходимыми принадлежностями. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице «Вконтакте». В каждый набор входят 44 предмета, которые необходимы новорожденному ребенку, в том числе комбинезон, пеленка, одеяло, ползунки, распашонка, подгузники и другое. Младенцам выдают их в рамках программы «Подарок новорожденному», которую в тестовом режиме реализуют в Москве, Вологодской и Тульской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Башкортостане.