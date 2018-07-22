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Израильские военные по просьбе США эвакуировали членов НПО из Сирии
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    Израильские военные по просьбе США эвакуировали членов НПО из Сирии

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    Израильские военные по просьбе США эвакуировали членов НПО из Сирии

    Тель-Авив, 22 июля. Израильская армия по просьбе Соединенных Штатов и ряда европейских государств помогла переправить членов неназванной неправительственной организации (НПО) из южных районов Сирийской Арабской Республики на территорию соседней страны. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба армии Израиля.

    Согласно информации издания Yedioth Ahronoth, речь идет о тайной операции, в рамках которой до 800 человек были переправлены через Израиль в Иорданию с юга САР, где на данный момент правительственные войска Сирии проводят операцию против сил оппозиции.

    «Армия обороны Израиля в соответствии с директивой правительства Израиля и по просьбе Соединенных Штатов и ряда европейских стран в последние часы окончила гуманитарные миссии по спасению членов сирийской гражданской организации и членов их семей», — следует из материала армии Израиля.

    Ранее телеканал CNN передавал, что американская сторона обсуждает с соратниками возможность эвакуации из Сирии членов неправительственной организации «Белые каски». Согласно его информации, ряд государств, включая США, Британию, Францию и Канаду проводили консультации по поводу возможностей по эвакуации примерно 1 тыс. членов данной НПО и их родственников.

    Израильские военные по просьбе США эвакуировали членов НПО из Сирии

    Данная НПО, используя постановочные съемки и фальшивые снимки, выступала с утверждениями о том, что авиация армии Башара Асада наносит удары по районам с мирными жителями. Помимо этого, организация «Белые каски» была среди тех, кто распространял информацию о применении 7 апреля минувшего года в сирийском городе Дума химического оружия. В дипломатическом ведомстве России назвали это сообщение информационным вбросом, а в Минобороны заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют фейковую информацию.

    Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что «Белые каски» подрывают доверие к гуманитарной деятельности в мире и стоят за самыми шокирующими и громкими провокациями в САР.

    Автор: Дана Балан
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