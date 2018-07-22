Израильские военные по просьбе США эвакуировали членов НПО из Сирии

Тель-Авив, 22 июля. Израильская армия по просьбе Соединенных Штатов и ряда европейских государств помогла переправить членов неназванной неправительственной организации (НПО) из южных районов Сирийской Арабской Республики на территорию соседней страны. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба армии Израиля.

Согласно информации издания Yedioth Ahronoth, речь идет о тайной операции, в рамках которой до 800 человек были переправлены через Израиль в Иорданию с юга САР, где на данный момент правительственные войска Сирии проводят операцию против сил оппозиции.

«Армия обороны Израиля в соответствии с директивой правительства Израиля и по просьбе Соединенных Штатов и ряда европейских стран в последние часы окончила гуманитарные миссии по спасению членов сирийской гражданской организации и членов их семей», — следует из материала армии Израиля.

Ранее телеканал CNN передавал, что американская сторона обсуждает с соратниками возможность эвакуации из Сирии членов неправительственной организации «Белые каски». Согласно его информации, ряд государств, включая США, Британию, Францию и Канаду проводили консультации по поводу возможностей по эвакуации примерно 1 тыс. членов данной НПО и их родственников.

Данная НПО, используя постановочные съемки и фальшивые снимки, выступала с утверждениями о том, что авиация армии Башара Асада наносит удары по районам с мирными жителями. Помимо этого, организация «Белые каски» была среди тех, кто распространял информацию о применении 7 апреля минувшего года в сирийском городе Дума химического оружия. В дипломатическом ведомстве России назвали это сообщение информационным вбросом, а в Минобороны заявили, что «Белые каски» не являются достоверным источником новостей и распространяют фейковую информацию.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что «Белые каски» подрывают доверие к гуманитарной деятельности в мире и стоят за самыми шокирующими и громкими провокациями в САР.