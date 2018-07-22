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В Италии подсчитали, сколько теряют на антироссийских санкциях
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    В Италии подсчитали, сколько теряют на антироссийских санкциях

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    В Италии подсчитали, сколько теряют на антироссийских санкциях

    Рим, 22 июля. Каждый день экономика Италии теряет по 7 млн евро из-за антироссийских санкций. Об этом на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заявил итальянский сенатор Мура Роберто.

    Сенатор возглавляет итальянскую делегацию, которая прибыла в Грозный 21 июля. Иностранные гости проведут в Чечне три дня. В делегацию вошли представители крупных корпораций Electrical Material Industry и Angimed Каминити Розарио и Алессандри Стефано и продюсер Анджело Сконда. Итальянцы планируют встретиться с представителями правительства республики и оценить инвестиционный потенциал региона.

    Мура Роберто отметил, что санкции сильно навредили экономике Италии.

     «Санкции очень сильно повредили нашей экономике. Те данные, которыми я располагаю, говорят о том, что Италия каждый день несет убытки в 7 млн евро», — рассказал сенатор.

    Политик отметил, что после введения антироссийских санкций в стране потеряли работу более 10 тыс. человек.

    Автор: Виталий Малясев
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