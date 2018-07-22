Меню
Новороссия
Донбасс: ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР
Украина
«Подработал» на 180 лет тюрьмы»: известный украинский музыкант отправлен за решетку в Греции
Следующая новость
Загрузка...

    Донбасс: ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    70

    Донбасс: ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 22 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки один раз нарушили режим тишины. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

    По данным военного ведомства республики, киевские военные за прошедшую субботу один раз нарушили режим прекращения военных действий.

    В результате обстрела со стороны ВСУ, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Напомним, украинские власти в апреле 2014 года объявили о начале боевых действий против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.

    Урегулирование ситуации ведется в том числе на минской площадке, однако Киев регулярно нарушает свои обязательства, обстреливая территории республик Донбасса.

    Автор: Дана Балан
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.