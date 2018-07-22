Донбасс: ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 22 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки один раз нарушили режим тишины. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

По данным военного ведомства республики, киевские военные за прошедшую субботу один раз нарушили режим прекращения военных действий.

В результате обстрела со стороны ВСУ, по предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года объявили о начале боевых действий против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.

Урегулирование ситуации ведется в том числе на минской площадке, однако Киев регулярно нарушает свои обязательства, обстреливая территории республик Донбасса.