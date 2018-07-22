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На Украине начали выпуск реактивных огнеметов
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    На Украине начали выпуск реактивных огнеметов

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    На Украине начали выпуск реактивных огнеметов

    Киев, 22 июля. Государственный украинский концерн «Укроборонпром» начал производство сопоставимых по мощности снаряда с артиллерией реактивных огнеметов РПВ-16. Об этом сообщает пресс‐служба предприятия.

    Огнемет сможет стрелять начиненной специальной термобарической смесью реактивной гранатой. Фугасное действие боеприпаса будет сопоставимо с артиллерийским снарядом большого калибра.

    « Этот огнемет способен уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику на расстоянии около одного километра», — сообщает пресс-служба предприятия.

    В «Укроборонпроме» отметили, что огнемет успешно прошел испытания и поступит в вооруженные силы Украины в ближайшее время.

    Автор: Виктор Мальцев
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