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Имена талисманов летней Олимпиады-2020 выбрали в Японии
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    Имена талисманов летней Олимпиады-2020 выбрали в Японии

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    Имена талисманов летней Олимпиады-2020 выбрали в Японии

    Токио, 22 июля. Официальные талисманы летних Игр-2020 и Паралимпиады в Токио получили имена Мирайтова и Сомэйти. Об этом говорится на официальном сайте оргкомитета ОИ-2020.

    Отмечается, что названия были выбраны по результатам голосования, которое было проведено в период с декабря минувшего года по февраль текущего года среди учеников младших классов японских школьных учреждений.

    «Теперь Мирайтова и Сомэйти будут служить официальными послами предстоящей Олимпиады и Паралимпиады», — следует из сообщения оргкомитета.

    В пресс-службе уточнили, что имя талисмана Игр Мирайтова состоит из двух японских слов — «мирай» и «това» (будущее и вечность соответственно — Прим. ФАН).

    В основу имени второго маскота Сомэйти (такой могущественный — Прим. ФАН) лег сорт сакуры Сомэйесино.

    «Сомэйти, который окрашен в цвета сакуры, олицетворяет собой сердце Японии и поразительные навыки и способности паралимпийских спортсменов», — отмечается в сообщении.

    Напомним, летние токийские Игры-2020 пройдут с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября.

    Автор: Дана Балан
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