Имена талисманов летней Олимпиады-2020 выбрали в Японии

Токио, 22 июля. Официальные талисманы летних Игр-2020 и Паралимпиады в Токио получили имена Мирайтова и Сомэйти. Об этом говорится на официальном сайте оргкомитета ОИ-2020.

Отмечается, что названия были выбраны по результатам голосования, которое было проведено в период с декабря минувшего года по февраль текущего года среди учеников младших классов японских школьных учреждений.

????It's official! The name of the Tokyo 2020 Olympic Games mascot is #MIRAITOWA, and #SOMEITY as the Tokyo 2020 Paralympic Games mascot! Comment down below and Say Hi to our official mascots! pic.twitter.com/5AAYnsabKH — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 22, 2018

«Теперь Мирайтова и Сомэйти будут служить официальными послами предстоящей Олимпиады и Паралимпиады», — следует из сообщения оргкомитета.

В пресс-службе уточнили, что имя талисмана Игр Мирайтова состоит из двух японских слов — «мирай» и «това» (будущее и вечность соответственно — Прим. ФАН).

В основу имени второго маскота Сомэйти (такой могущественный — Прим. ФАН) лег сорт сакуры Сомэйесино.

«Сомэйти, который окрашен в цвета сакуры, олицетворяет собой сердце Японии и поразительные навыки и способности паралимпийских спортсменов», — отмечается в сообщении.

Напомним, летние токийские Игры-2020 пройдут с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября.