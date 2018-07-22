Бельгия призвала Европу не навязывать России и Турции свои ценности

Брюссель, 22 июля. Глава бельгийского правительства Шарль Мишель считает, что Европе не следует навязывать России свои ценности и копию демократической системы.

«Не следует надеяться навязать по принципу «скопировал — вставил» наши ценности и нашу демократическую систему Москве или Стамбулу», — цитирует Мишеля РИА Новости.

Шарль Мишель также напомнил о непростых переговорах канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа, на которых глава Белого дома «напал» на бундесканцлера, но европейские страны остались сплоченными. По мнению бельгийского премьера, Европе не следует бояться Трампа, так как саммит НАТО показал, что тот не может разобщить европейских политиков.

Ранее об отношениях ЕС и Соединенных Штатов высказался глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Юнкер заявил, что Европа не должна поддаваться «шарму односторонних мер» США, быть целостной, оставаться самой собой.