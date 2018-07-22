Сирия: порядка 1 млн беженцев вернулись в провинцию Латакия
Дамаск, 22 июля. Власти сирийской провинции Латакия приняли порядка 1 млн беженцев из других провинций республики и других стран. Об этом заявил глава провинции Ибрагим Худер ас-Салем.
«Мы принимаем всех нуждающихся во временном убежище. У нас проживают порядка миллиона человек», — отметил губернатор провинции, уточнив, что для взрослых и детей работают больницы и школы.
Ас-Салем сообщил, что в провинцию возвращаются те, кто ранее проживал в ее оккупированных террористами и незаконными бандитскими формированиями северных районах и вынужден был бежать.
Он указал на то, что власти Сирии прилагают максимум усилий, чтобы беженцы возвращались в свои дома — в этом они [власти] опираются на помощь России.
К примеру, в прошедшую среду оборонное ведомство РФ заявило о формировании специального центра приема, распределения и размещения беженцев, добавил глава провинции.
Отмечается, что в состав такого центра вошли представители Минобороны и дипломатического ведомства России.