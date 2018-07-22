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Сирия: порядка 1 млн беженцев вернулись в провинцию Латакия
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    Сирия: порядка 1 млн беженцев вернулись в провинцию Латакия

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    Сирия: порядка 1 млн беженцев вернулись в провинцию Латакия

    Дамаск, 22 июля. Власти сирийской провинции Латакия приняли порядка 1 млн беженцев из других провинций республики и других стран. Об этом заявил глава провинции Ибрагим Худер ас-Салем.

    «Мы принимаем всех нуждающихся во временном убежище. У нас проживают порядка миллиона человек», — отметил губернатор провинции, уточнив, что для взрослых и детей работают больницы и школы.

    Ас-Салем сообщил, что в провинцию возвращаются те, кто ранее проживал в ее оккупированных террористами и незаконными бандитскими формированиями северных районах и вынужден был бежать.

    Он указал на то, что власти Сирии прилагают максимум усилий, чтобы беженцы возвращались в свои дома — в этом они [власти] опираются на помощь России.

    К примеру, в прошедшую среду оборонное ведомство РФ заявило о формировании специального центра приема, распределения и размещения беженцев, добавил глава провинции.

    Отмечается, что в состав такого центра вошли представители Минобороны и дипломатического ведомства России.

    Автор: Дана Балан
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