Сирия: порядка 1 млн беженцев вернулись в провинцию Латакия

Дамаск, 22 июля. Власти сирийской провинции Латакия приняли порядка 1 млн беженцев из других провинций республики и других стран. Об этом заявил глава провинции Ибрагим Худер ас-Салем.

«Мы принимаем всех нуждающихся во временном убежище. У нас проживают порядка миллиона человек», — отметил губернатор провинции, уточнив, что для взрослых и детей работают больницы и школы.

Ас-Салем сообщил, что в провинцию возвращаются те, кто ранее проживал в ее оккупированных террористами и незаконными бандитскими формированиями северных районах и вынужден был бежать.

Он указал на то, что власти Сирии прилагают максимум усилий, чтобы беженцы возвращались в свои дома — в этом они [власти] опираются на помощь России.

К примеру, в прошедшую среду оборонное ведомство РФ заявило о формировании специального центра приема, распределения и размещения беженцев, добавил глава провинции.

Отмечается, что в состав такого центра вошли представители Минобороны и дипломатического ведомства России.