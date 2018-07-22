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Автолюбители рассказали о плюсах и минусах снятой с конвейера Lada
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    Автолюбители рассказали о плюсах и минусах снятой с конвейера Lada

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    Автолюбители рассказали о плюсах и минусах снятой с конвейера Lada

    Москва, 22 июля. Владельцы Lada Priora считают снятый с производства автомобиль симпатичным, но плохо окрашенным.

    Главным достоинством автомобиля автолюбители назвали доступность эксплуатации, недорогой ремонт и доступное сервисное обслуживание. Это преимущество назвали 43,6% участников проведенного аналитическим агентством «Автостат» онлайн-опроса. Положительно отозвались о внешнем виде 28,5%, мощность двигателя нравится 24,3% опрошенных. Доступную цену и легкий тюнинг отметили 11,9% и 8% респондентов.

    Больше всего нареканий (26,5%) вызвало качество лакокрасочного покрытия. Также автолюбители пожаловались на качество сборки (14,6%), сверчки (14,3%) и посторонние шумы (12,5%) в салоне. На ремонт подвески и КПП пожаловались 5% участников опроса.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что с июля текущего года «АвтоВАЗ» снимет с производства с производства Lada Priora.

    Автор: Алексей Громов
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