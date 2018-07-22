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Bloomberg составил рейтинг «продающих» гражданство стран
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    Bloomberg составил рейтинг «продающих» гражданство стран

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    Bloomberg составил рейтинг «продающих» гражданство стран

    Вашингтон, 22 июля. Информагентство Bloomberg подготовило рейтинг из 10 стран, которые предоставляют гражданство людям, инвестировавшим в их экономику.

    Сразу восемь стран из этого списка Международный валютный фонд (МВФ) квалифицирует как оффшорные зоны. Но агентство отмечает, что большинство инвесторов покупают себе гражданство не для уклонения от налогов, а ради безопасности и чтобы подтвердить свой высокий социальный статус.

    Самым дорогим окажется австрийское гражданство. Чтобы получить его, в экономику страны придется инвестировать не менее 23,75 млн долларов. Паспорт Кипра будет стоить 2,375 млн долларов, Мальты — 1,065 млн долларов.

    Также в топ-10 вошли Турция, Вануату, Гренада и Сент-Китс и Невис. Самые недорогие паспорта предоставляют Сент-Люсия, Доминика и Антигуа с Барбуде.

    Автор: Виктор Мальцев
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