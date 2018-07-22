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Сотрудник ЦРУ обвинил Китай в ведении холодной войны против США
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    Сотрудник ЦРУ обвинил Китай в ведении холодной войны против США

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    Сотрудник ЦРУ обвинил Китай в ведении холодной войны против США

    Вашингтон, 22 июля. Высокопоставленный эксперт ЦРУ по Азии Майкл Колинз считает, что Китай ведет против США холодную войну, пытаясь сместить с позиции мировой державы.

    По мнению эксперта, КНР не намерена вступать с Соединенными Штатами в прямую конфронтацию, но пытаются подорвать американские позиции в мире.

    «То, как они действуют против нас, в сущности является холодной войной, но эта не та холодная война, которую мы видели», — цитирует Колинза RT.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляциях с национальной валютой и сохранении низкой процентной ставки, в то время как доллар «становится все сильнее с каждым днем». По мнению американского лидера, это лишает США конкурентных преимуществ. Аналогичные обвинения Трамп выдвинул в адрес Евросоюза.

    Автор: Виктор Мальцев
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