Сотрудник ЦРУ обвинил Китай в ведении холодной войны против США

Вашингтон, 22 июля. Высокопоставленный эксперт ЦРУ по Азии Майкл Колинз считает, что Китай ведет против США холодную войну, пытаясь сместить с позиции мировой державы.

По мнению эксперта, КНР не намерена вступать с Соединенными Штатами в прямую конфронтацию, но пытаются подорвать американские позиции в мире.

«То, как они действуют против нас, в сущности является холодной войной, но эта не та холодная война, которую мы видели», — цитирует Колинза RT.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипуляциях с национальной валютой и сохранении низкой процентной ставки, в то время как доллар «становится все сильнее с каждым днем». По мнению американского лидера, это лишает США конкурентных преимуществ. Аналогичные обвинения Трамп выдвинул в адрес Евросоюза.