Захватившего заложников мужчину задержали в Лос-Анджелесе

Лос-Анджелес, 22 июля. Полиция Лос-Анджелеса задержала преступника, который ранее забаррикадировался в одном из магазинов города, сообщает RT.

Ранее стало известно, что в Лос-Анджелесе молодой человек стрелял в свою бабушку и девушку на улице. Затем мужчина угнал машину родственницы и попытался скрыться от полиции. Во время погони он стрелял по полицейским, но ни в кого не попал.

Позже злоумышленник попал в ДТП. Пытаясь скрыться от полиции, молодой человек забежал в продуктовый магазин и забаррикадировался внутри. Во время захвата часть посетителей магазина смогли сбежать через окно. Остальных заложников молодой человек вывел из здания спустя несколько часов.

В результате инцидента пострадала 20-летняя девушка. Ее нашли в автомобиле злоумышленника и доставили в больницу, предположительно, с пулевым ранением.