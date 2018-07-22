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Захватившего заложников мужчину задержали в Лос-Анджелесе
Украина
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    Захватившего заложников мужчину задержали в Лос-Анджелесе

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    Захватившего заложников мужчину задержали в Лос-Анджелесе

    Лос-Анджелес, 22 июля. Полиция Лос-Анджелеса задержала преступника, который ранее забаррикадировался в одном из магазинов города, сообщает RT.

    Ранее стало известно, что в Лос-Анджелесе молодой человек стрелял в свою бабушку и девушку на улице. Затем мужчина угнал машину родственницы и попытался скрыться от полиции. Во время погони он стрелял по полицейским, но ни в кого не попал.

    Позже злоумышленник попал в ДТП. Пытаясь скрыться от полиции, молодой человек забежал в продуктовый магазин и забаррикадировался внутри. Во время захвата часть посетителей магазина смогли сбежать через окно. Остальных заложников молодой человек вывел из здания спустя несколько часов.

    В результате инцидента пострадала 20-летняя девушка. Ее нашли в автомобиле злоумышленника и доставили в больницу, предположительно, с пулевым ранением.

    Автор: Виктор Мальцев
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