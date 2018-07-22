Во Франции заявили о торговой войне ЕС и США

Буэнос-Айрес, 22 июля. Глава Минфина Франции Бруно Ле Мэр рассказал о фактическом начале торговой войны между Европой и США, сообщает Europa Press.

«Все в «группе двадцати» понимают, что торговая война — реальность, и здесь есть риск для мирового роста», — заявил Ле Мэр на проходящем в Буэнос-Айресе заседании финансовой «двадцатки».

Французский министр призвал Соединенные Штаты «вернуться к здравому смыслу», а также уважать союзников и глобальные правила. По мнению Ле Мэра США должны сделать первый шаг к диалогу, так как без него Еврокомиссия не может сформулировать свои предложения.

Министр подчеркнул, что если США введут новые пошлины на европейские товары, ЕС придется принять ответные меры. По словам Ле Мэра, Евросоюз не станет обсуждать переговоры о свободной торговле, пока США не откажется от пошлин на импорт алюминия и стали.