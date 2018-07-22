Меню
Весь мир
Япония увеличит расходы на размещение американской ПРО до 2,2 млрд долларов
Украина
«Подработал» на 180 лет тюрьмы»: известный украинский музыкант отправлен за решетку в Греции
Следующая новость
Загрузка...

    Япония увеличит расходы на размещение американской ПРО до 2,2 млрд долларов

    224

    Япония увеличит расходы на размещение американской ПРО до 2,2 млрд долларов

    Токио, 22 июля. Расходы Японии на размещение двух американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) наземного базирования Aegis Ashore вырастут на 30%.

    Об увеличении расходов сообщило министерство обороны Японии. Цена комплексов вырастет из-за закупки у США нескольких новых радаров, сообщает Газета.ru. Всего на размещение комплексов Aegis Ashore Япония планирует потратить 2,2 млрд долларов.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал планы разместить наземные комплексы противоракетной обороны в Японии. Дипломат отметил, что Япония участвует в создании сегмента глобальной системы ПРО США в Азии. Рябков напомнил, что комплексы ПРО могут запускать ударные крылатые ракеты среднего и меньшего радиуса действия.

    Автор: Виктор Мальцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.