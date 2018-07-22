Япония увеличит расходы на размещение американской ПРО до 2,2 млрд долларов

Токио, 22 июля. Расходы Японии на размещение двух американских комплексов противоракетной обороны (ПРО) наземного базирования Aegis Ashore вырастут на 30%.

Об увеличении расходов сообщило министерство обороны Японии. Цена комплексов вырастет из-за закупки у США нескольких новых радаров, сообщает Газета.ru. Всего на размещение комплексов Aegis Ashore Япония планирует потратить 2,2 млрд долларов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал планы разместить наземные комплексы противоракетной обороны в Японии. Дипломат отметил, что Япония участвует в создании сегмента глобальной системы ПРО США в Азии. Рябков напомнил, что комплексы ПРО могут запускать ударные крылатые ракеты среднего и меньшего радиуса действия.