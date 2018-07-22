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США могут разместить военные базы в Аргентине — СМИ
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    США могут разместить военные базы в Аргентине — СМИ

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    США могут разместить военные базы в Аргентине — СМИ

    Буэнос-Айрес, 22 июля. Аргентинский президент Маурисио Макри разрешил создание нескольких военных баз США на территории Аргентины, сообщает со ссылкой на источники Aristegui Noticias.

    В Аргентине будут созданы как минимум три военные базы США. Они расположатся в провинциях Неукен, Мисьонес и Огненная Земля. В первой провинции находится богатое сланцевым газом месторождение Vaca Muerta. Провинции Мисьонес и Огненная Земля имеют стратегическое значение для контроля Антарктики.

    Издание отмечает, что одним из главных сторонников создания военных баз США на территории Аргентины в аргентинском правительстве стал министр безопасности Патрисия Буллрич. Финансировать строительство военных баз будет Южное командование Соединенных Штатов.

    Автор: Виктор Мальцев
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