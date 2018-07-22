Лондон не заплатит ЕС «отступных» по Brexit без торговой сделки

Лондон, 22 июля. Министр Великобритании по вопросам Brexit Доминик Рааб объявил, что Лондон не будет платить Европейскому союзу согласованные «отступные», если ЕС не пойдет на заключение торговой сделки, сообщает The Telegraph.

Рааб отметил, что по договору о Евросоюзе Брюссель обязан пойти на заключение торговой сделки с британской стороной. Если Евросоюз откажется, Лондон может не заплатить $51 млрд (£39 млрд) в качестве «отступных» за выход из союза.

Ранее телеканал «360» сообщил, что премьер‐министр Великобритании Тереза Мэй призвала британцев поддержать план по выходу страны из Евросоюза. Мэй предупредила, что британская оппозиция намерена превратить выход Великобритании из ЕС в «разрушительный и беспорядочный» Brexit.