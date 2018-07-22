Сирия: не менее 1,5 тыс. боевиков выехали из пригорода Даръа в Идлиб

Дамаск, 22 июля. Не менее 1,5 тысячи боевиков покинуло пригород Даръа и направились в Идлиб на севере страны.

Боевиков везут на территории, которые находятся под контролем запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 в 45-и автобусов.

«Сорок пять автобусов вывезли 2,2 тысячи человек, из них 1,5 тысячи боевиков, из пригорода Даръа, контролируемого группировкой «Джебхат ан-Нусра», через КПП Умм Батына в пригороде Кунейтры», — цитирует источник в службе безопасности Сирии РИА Новости.

В настоящее время автобусы с боевиками миновали КПП и двигаются к Идлибу.

Ранее телеканал «360» сообщил, что сирийские правительственные войска подняли флаг Сирийской Арабской Республики в городе Даръа. Взамен на прекращение сопротивления боевики получили амнистию или разрешение переехать с семьями в другой район Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.