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Украинец Усик рассказал, кому посвятил свою победу в WBSS
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    Украинец Усик рассказал, кому посвятил свою победу в WBSS

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    Украинец Усик рассказал, кому посвятил свою победу в WBSS

    Москва, 22 июля. Украинский боец Александр Усик посвятил свою победу во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) отцу и первым тренерам.

    В прошедшем в Москве финальном бою WBSS Усик победил по очкам россиянина Мурата Гассиева, завоевал Кубок Мохаммеда Али и стал абсолютным чемпионом мира по боксу. Свою победу украинец посвятил отцу и первым тренерам.

    «Эту победу я хотел бы посвятить отцам. Моего отца, к сожалению, нет, но он видит, что происходит. Мой отец — первый человек, который повел меня в бокс, говорил, что я смогу добиться успеха», — заявил Усик на пресс-конференции.

    Вторым отцом боец назвал своего первого тренера Сергея Лапина, третьим — президента клуба в котором в котором «начинал свой путь» Александра Данильченко. Четвертым отцом Усик назвал Анатолия Ломаченко. Высказав благодарность, боксер встал и поклонился.

    Усик также заявил, что не считает себя «крутым» и «суперзвездой». Боксер назвал себя «обычным парнишкой» у которого «немного что-то получилось».

    Автор: Виктор Мальцев
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